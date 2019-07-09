Катастрофа МН17: Україна передає Нідерландам матеріали розслідування

“Сьогодні Угода вже діє - Нідерланди розпочали за нею процедуру передачі кримінального провадження з України. Ще більш важливою вона буде на стадії судового розгляду, який розпочнеться 9 березня 2020 року”, - написав Пєтухов.

Він також зазначив, що, як голова делегації України, угоду готував близько двох років. У форматі п’яти країн обговорювався найбільш ефективний варіант розслідування. Всі країни дійшли згоди, що суд має бути в Нідерландах.

Як повідомлялося, 19 червня Міжнародна спільна слідча група з розслідування катастрофи МН17 офіційно назвала причетних до збиття малайзійського Boeing-777. Це громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР", а також троє громадян РФ: полковник ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ, очільник "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, якого вважають організатором бойового застосування установки "Бук"; підполковник запасу російських ПДВ Олег Пулатов, причетний до перевезення "Бука", який займався організацією охорони району падіння уламків збитого літака; Ігор Гіркін - відставний офіцер збройних сил РФ, колишній полковник ФСБ, активний учасник російської збройної агресії в Україні.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ на окупованому Донбасі 17 липня 2014 року. На борту авіалайнера перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно обвинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.

Фото: www.facebook.com/Sergiy Petukhov