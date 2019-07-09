Катастрофа МН17: Україна передає Нідерландам матеріали розслідування

Катастрофа МН17: Україна передає Нідерландам матеріали розслідування

Укрінформ
Відповідно до угоди про співпрацю щодо розслідування збиття "Боїнга" рейсу МН17, підписаної два роки тому міністрами юстиції України та Нідерландів, почалася процедура передачі матеріалів до Нідерландів.
Про це у Facebook поінформував заступник міністра юстиції Сергій Пєтухов.

“Сьогодні Угода вже діє - Нідерланди розпочали за нею процедуру передачі кримінального провадження з України. Ще більш важливою вона буде на стадії судового розгляду, який розпочнеться 9 березня 2020 року”, - написав Пєтухов.

Він також зазначив, що, як голова делегації України, угоду готував близько двох років. У форматі п’яти країн обговорювався найбільш ефективний варіант розслідування. Всі країни дійшли згоди, що суд має бути в Нідерландах.

Як повідомлялося, 19 червня Міжнародна спільна слідча група з розслідування катастрофи МН17 офіційно назвала причетних до збиття малайзійського Boeing-777. Це громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР", а також троє громадян РФ: полковник ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ, очільник "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, якого вважають організатором бойового застосування установки "Бук"; підполковник запасу російських ПДВ Олег Пулатов, причетний до перевезення "Бука", який займався організацією охорони району падіння уламків збитого літака; Ігор Гіркін - відставний офіцер збройних сил РФ, колишній полковник ФСБ, активний учасник російської збройної агресії в Україні.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ на окупованому Донбасі 17 липня 2014 року. На борту авіалайнера перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

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Міжнародна слідча група повідомила, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно обвинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.

Фото: www.facebook.com/Sergiy Petukhov

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