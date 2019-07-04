Українські спецслужби вивезли з "ДНР" імовірного фігуранта справи МН17 — ЗМІ

Наприкінці червня українські спецслужби затримали на території самопроголошеної "ДНР" колишнього "командира ППО" міста Сніжне Володимира Цемаха.

Про це повідомляє ВВС Україна з посиланням на слова адвоката Романа Гонтарєва і доньки Цемаха.

Офіційні українські інстанції цю інформацію не підтверджують і не коментують, зауважує видання.

Родичі припускають, що зацікавити українських силовиків Цемах міг тому, що поруч неподалік від Сніжного 17 липня 2014 року був збитий малайзійський "Боїнг", а сам він служив у проросійських формуваннях "ДНР".

Вони стверджують, Цемах був затриманий у своїй квартирі в місті Сніжне 27 червня, після чого був переправлений через лінію зіткнення на територію, контрольовану українською армією.

За словами адвоката, 28 червня Цемаха доправили до Києва, а 29 червня Шевченківський райсуд столиці ухвалив рішення про його арешт на два місяці.

Обговорювати інші деталі справи, захисник відмовився, пославшись на таємницю слідства.

Родичі додають, що обвинувачення Цемаху висунуте за частиною 1 статті 258-3 Кримінального кодексу України - "Створення терористичної групи чи терористичної організації". Якщо його вина буде доведена, йому загрожує від восьми до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Як повідомлялося, 19 червня Міжнародна спільна слідча група з розслідування катастрофи МН17 офіційно назвала причетних до збиття малайзійського Boeing-777.

Це громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР", а також троє громадян РФ: полковник ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ, очільник "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, якого вважають організатором бойового застосування установки "Бук"; підполковник запасу російських ПДВ Олег Пулатов, причетний до перевезення "Бука", який займався організацією охорони району падіння уламків збитого літака; Ігор Гіркін - відставний офіцер збройних сил РФ, колишній полковник ФСБ, активний учасник російської збройної агресії в Україні.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ на окупованому Донбасі 17 липня 2014 року. На борту авіалайнера перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно обвинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.

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