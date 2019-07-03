Прем'єр Нідерландів заявив, що на саміті G20 говорив із Путіним про МН17

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте обговорював із президентом РФ Володимиром Путіним трагедію МН17 під час саміту G20 в Осаці.

Про це повідомляє RTL Nieuws.

"Я розмовляв з президентом Путіним про MH17. Це, як і раніше, відкрита рана для Нідерландів та багатьох інших країн. Тому, якщо у мене з’являється нагода обговорити це з російським президентом, я це роблю", - сказав Рютте.

Водночас, жодних деталей цієї розмови прем'єр-міністр не розкрив.

"Я не можу нічого сказати про це. Обговорення мають бути конфіденційними, а надто якщо питання надзвичайно делікатне та чутливе", - наголосив він.

Рютте також нічого не сказав про реакцію Путіна на цю розмову.

"Було б неправильним, якби я говорив від імені мого співрозмовника", - зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, 19 червня Міжнародна спільна слідча група з розслідування катастрофи МН17 офіційно назвала причетних до збиття малайзійського Boeing-777.

Це громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР", а також троє громадян РФ: полковник ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ, очільник "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, якого вважають організатором бойового застосування установки "Бук"; підполковник запасу російських ПДВ Олег Пулатов, причетний до перевезення "Бука", який займався організацією охорони району падіння уламків збитого літака; Ігор Гіркін - відставний офіцер збройних сил РФ, колишній полковник ФСБ, активний учасник російської збройної агресії в Україні.

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Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ на окупованому Донбасі 17 липня 2014 року. На борту авіалайнера перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно обвинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.