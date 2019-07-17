Трагедія МН17: У Парижі вимагали відповідальності Росії за військові злочини

У Парижі українці і друзі України вшанували пам'ять жертв збитото Росією літака рейсу MH17 та вимагали притягнення військових злочинців до відповідальності.

Маніфестація пройшла у рамках всесвітньої акції #JusticeMH17 у середу у центрі французької столиці біля Ейфелевої вежі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Вимагаємо розслідування військового злочину, скоєного Росією», - наголосили учасники маніфестації.

Активісти представили плакати із фотографіями з місця падіння літака рейсу МН17. Також численні парижани і гості французької столиці побачили фото загиблих пасажирів, серед яких було багато дітей.

Окремо учасники акції наголосили на мародерстві та цинізмі «русского мира», який намагається принести до України країна-агресор.

Активісти вшанували пам'ять жертв російського військового злочину хвилиною мовчання та молитвою.

Як повідомлялося, 17 липня 2014 року пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ на окупованому Донбасі. Усі 283 пасажири й 15 членів екіпажу загинули.

У травні минулого року Нідерланди та Австралія офіційно обвинуватили Росію у відповідальності за знищення малайзійського пасажирського літака рейсу МН17 в 2014 році.

Міжнародна спільна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, яка дислокується в Курську (РФ).

Фото: Оксана Чорна