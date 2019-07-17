Україна зробить усе для покарання винних у трагедії МН17 – посол Точицький

Україна готова зробити все належне для притягнення винних у трагедії рейсу МН17 до суду та відповідальності та встановлення правди і справедливості.

На цьому у статті у європейському виданні EU Observer, яка була оприлюднена у середу, наголосив Посол України в Королівстві Бельгія, Представник України при ЄС Микола Точицький.

«Неможливо уявити біль та скорботу рідних та близьких цих людей. Перш за все, хочу висловити глибокі співчуття родинам жертв та запевнити, що Україна зробить усе, щоб виявити правду про цю трагедію», - сказав український дипломат.

Він нагадав, що протягом цих п’яти років спільна команда з розслідування (JIT), що складалася з представників Австралії, Бельгії, Малайзії, України та Нідерландів, робила все можливе, щоб пролити світло на обставини тих трагічних подій та притягнути винних до відповідальності. За висновком JIT, який став результатом ретельного розслідування, рейс МН-17 був збитий ракетною системою «Бук», яка надійшла з 53-ої ракетної бригади ППО російських збройних сил, що дислокована у Курській області Російської Федерації. Ця система була нелегально переправлена через неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону, і після скоєння злочину повернулася в Росію.

За словами Точицького з перших днів після трагедії MH17 російська пропагандистська машина залучила всі власні ресурси, щоб приховати правду, поширювати хибну інформацію та маніпулювати нею. Лише з 2015 року цільовий підрозділ Стратегічних комунікацій під егідою Служби зовнішніх дій ЄС виявив більше 120 випадків дезінформації, яку було поширено прокремлівськими виданнями щодо MH17.

«У 2015 році Російська Федерація наклала вето на проект резолюції РБ ООН із заснування міжнародного трибуналу для покарання винних у збитті MH17. Зараз міжнародні партнери вимагають від Росії припинити брехати щодо обставин трагедії та співпрацювати зі слідством. Навіть через п’ять років після трагедії MH17 ми все ще постаємо перед питанням – чи понесе Росія покарання за загибель 298 безневинних жертв? Чи постануть перед правосуддям всі, хто був причетний до цього?» - зазначив Посол.

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Він нагадав також, що під час 21-ого саміту Україна-ЄС, який відбувся у Києві цього місяця, обидві сторони закликали Російську Федерацію визнати власну відповідальність за трагедію MH17 та повною мірою співпрацювати у зусиллях зі встановлення справедливості.

У публікації для європейського видання Точицький окремо наголосив, що Україна віддана широкій співпраці з JIT та продовжує брати активну участь у розслідуванні.

«Беручи до уваги жахливі обставини збиття рейсу MH17 та грубі порушення Росією міжнародного законодавства, зокрема, Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму, Україна подала позов до Міжнародного кримінального суду. Це питання залишається на радарі спільного політичного порядку денного Україна/ЄС. Все це чітко доводить, що покарання за злочин є неминучим», - наголосив український Посол.