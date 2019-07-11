Саміт ЄС розвіяв спекуляції Кремля про “примирення” Заходу з окупацією - Точицький

Саміт Україна-ЄС, який відбувся в Києві 8 липня, не лише окреслив напрямки розвитку двосторонньої співпраці на наступні роки, а й розвіяв спекуляції Кремля навколо того, що Захід, мовляв, примирився з анексією Криму і Донбасу.

Таке переконання на сторінці у мережі Facebook висловив Посол України в Королівстві Бельгія, Представник України при ЄС Микола Точицький.

«Усі російські спекуляції про те, що питання Криму вже вирішено і світ має змиритись з російським знущанням над міжнародним правом і окупацією суверенної території України – залишаються лише порожніми гаслами російської пропаганди. Під час Саміту Європейський Союз нагадав про це Кремлю на найвищому рівні», - зауважив український дипломат.

Він окремо наголосив - лідери ЄС продемонстрували безумовну солідарність із тими, кого Росія утримує як заручників своєї агресії проти України, та закликали Кремль звільнити політв’язнів та 24 військовополонених моряків на виконання наказу Міжнародного трибуналу з морського права. Окрім того, РФ має забезпечити свободу судноплавства в Азово-Чорноморській акваторії.

Безпрецедентний за змістом і за формою візит Президента Європейської Ради Дональда Туска та Президента України Володимира Зеленського до Станиці Луганської став додатковим підтвердженням відданості Євросоюзу не на словах, а на ділі підтримувати нашу державу на шляху відновлення територіальної цілісності та незалежності.

Крім того, як зауважив Точицький, ЄС надіслав агресору та окупанту чіткий сигнал – економічні та секторальні санкції залишаються в силі, що вкотре було підтверджено рішенням ЄС про їх продовження.

«ЄС засудив незаконну російську «паспортизацію» та підтвердив готовність розглянути подальші кроки у відповідь на дії РФ, у тому числі невизнання незаконно виданих російських паспортів. Україна порушила перед ЄС питання запровадження додаткових санкцій у відповідь на «паспортизацію». Для нас це питання принципове: жодна нова форма гуманітарної агресії Росії проти України не залишатиметься без адекватної жорсткої відповіді», - наголосив Посол України.