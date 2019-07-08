Санкції проти Росії зберігатимуться до повного виконання "Мінська" - Туск

Санкції проти Росії не будуть скасовані, доки не будуть виконані Мінські домовленості.

На цьому наголосив президент Європейської ради Дональд Туск за результатами 21-го саміту Україна-ЄС, який пройшов у понеділок у Києві, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Декілька днів тому ЄС продовжив економічні санкції проти Росії на наступні шість місяців. Санкції залишатимуться у силі, доки не будуть у повному обсязі виконані Мінські домовленості", - заявив очільник ЄС.

Туск вкотре наголосив на неухильній позиції ЄС у підтримці незалежності, суверенітету та територіальності цілісності України.

"Ми ніколи не визнаємо нелегальну анексію Криму та Севастополю Росією", - також зуважив політик.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні у Києві проходить саміт Україна-ЄС.

Від ЄС у Києві присутні президенти Європейської ради Дональд Туск і Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, єврокомісар з політики сусідства та переговорів про розширення Йоганнес Хан.

Раніше Зеленський під спільної зустрічі з президентами Європейської Ради Дональдом Туском та Європейської Комісії Жан-Клодом Юнкером та представниками ЗМІ висловив сподівання, що Україні може не знадобитися проведення 22-го саміту з Європейським Союзом, бо наша держава вже стане невід’ємною частиною Європи.