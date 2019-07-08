Туск вкотре закликав Росію звільнити незаконно ув'язнених українців

Туск вкотре закликав Росію звільнити незаконно ув'язнених українців

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Укрінформ
Президент Європейської ради Дональд Туск учергове закликав Росію звільнити протиправно затриманих українських громадян.

Про це очільник ЄС заявив за результатами 21-го саміту Україна-ЄС, який відбувся у понеділок у Києві, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Європейська рада також закликала Росію звільнити без жодних подальших затримок захоплених 24-х українських військових моряків та забезпечити вільний доступ до Азовського моря", - сказав Туск.

Він також наголосив, що засуджує надання російського громадянства українцям на непідконтрольних уряду територіях на сході України.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні у Києві проходить Україна-ЄС.

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Від ЄС у Києві присутні президенти Європейської ради Дональд Туск і Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, єврокомісар з політики сусідства та переговорів про розширення Йоганнес Хан.

Раніше Зеленський під спільної зустрічі з президентами Європейської Ради Дональдом Туском та Європейської Комісії Жан-Клодом Юнкером та представниками ЗМІ висловив сподівання, що Україні може не знадобитися проведення 22-го саміту з Європейським Союзом, бо наша держава вже стане невід’ємною частиною Європи.

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