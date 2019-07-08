Туск каже, що у ЄС його вважали “проукраїнським маніяком”

Голова Європейської Ради Дональд Туск запевнив Україну у своїй непохитній повазі та підтримці.

Про це він сказав на спільному з Прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом брифінгу у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“В моїх очах ви всі — герої. Саме такими я бачив вас під час Революції гідності на Майдані, а також потім, коли ви захищали суверенітет і територіальну цілість та водночас будували сучасну державу і запроваджували демократичні стандарти. Попри бідність, яка все ще залишається у багатьох місцях, попри страждання, принесені війною, попри труднощі реформ ви встояли. Європейський Союз повинен пишатися та бути вдячним за те, що має такого партнера”, - сказав він.

Туск наголосив, що залишатиметься на боці Україні, яку б посаду не обіймав у подальшому. “Упродовж усіх цих років я завжди намагався підтримати Україну у Європі, а Європу - в Україні. Відвага та рішучість українців здобули повагу та визнання багатьох європейців”, - підкреслив він.

Голова Європейської ради зазначив, що зі свого боку робив можливе аби прискорити процес інтеграції України у Європу. Не все вдалося, не завжди він був таким ефективним, як хотів.

“Вибачте мені, друзі. Але маємо також багато причин буди задоволеними. І вам, українцям, точно немає за що почуватися винними. І ЄС дехто дивився на мене як на проукраїнського маніяка, мені говорили це просто в очі. Чесно кажучи, я дуже пишаюся цим. Ви можете завжди на мене розраховувати”, - сказав Туск.

Ймовірно, додав європейский політик, це його останній візит в Україну в якості голови Європейської Ради.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні у Києві розпочався 21-й саміт Україна-ЄС.

Президент України Володимир Зеленський зустрів у Маріїнському палаці очільників Європейського Союзу. Від ЄС у Києві присутні президенти Європейської ради Дональд Туск і Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, єврокомісар з політики сусідства та переговорів про розширення Йоганнес Хан.

Як наголошує сторона Євросоюзу, на зустрічі найвищого рівня буде підтверджена підтримка суверенітету і територіальної цілісності України, а також імплементація Мінських домовленостей. Також у порядку денному саміту питання ситуації в Азовському морі та надання російського громадянства українцям на непідконтрольних територіях.