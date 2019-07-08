Окупанти “відповіли” на візит Туска на Донбас десятками обстрілів - Гройсман

Україна розраховує на непохитну підтримку Європейського Союзу після зміни керівництва європейських інституцій.

Про це сказав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на спільному з головою Європейської ради Дональдом Туском брифінгу у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу

“Після переобрання лідерів європейських інституцій розраховуємо на тверду позицію Європейського Союзу щодо підтримки виконання Угоди про асоціацію з ЄС, а також підтримки нашої територіальної цілісності. Тому що питання територіальної цілісності України - це питання не тільки України, а й усього Європейського Союзу, оскільки агресія і військовий напад з боку Росії на Україну якраз і свідчить, що ми маємо серйозні виклики, нехтування міжнародним правом, будь-якими іншими моральними цінностями з боку РФ. Понад 13 тисяч загиблих українців, понад 30 тисяч поранених, розвалена інфраструктура, серйозні наслідки для національної економіки - це все має наслідки в тому числі для Європейського Союзу”, - сказав Гройсман.

Він висловив вдячність Туску за візит на Донбас. На переконання Гройсмана, це дуже важливий сигнал усьому світу щодо незмінності підтримки Української держави.

“Хотів би вас поінформувати, що після учорашнього візиту ми отримали щонайменше 18 нападів та обстрілів з боку російських бойовиків по території Донбасу. Це, напевно, їхня така відповідь на ваш візит з абсолютно чіткими сигналами про те, що Україні потрібна територіальна цілісність”, - сказав Прем’єр-міністр.

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Гройсман зазначив, що завдання нині - відновити мир, територіальну цілісність та контроль над українськими територіями, і тільки тоді будуть зняті усі блокпости на Донбасі і розпочнеться повноцінна відбудова усього зруйнованого.

“А це точно не підтримує зараз Росія, яка показую свою позицію щодо невиконання плану Мінських угод", - додав глава уряду.

Як повідомляв Укрінформ, 7 липня Президент України Володимир Зеленський і президент Європейської ради Дональд Туск побували у Луганській області, де заслухали доповідь про поточну безпекову ситуацію в районі проведення ООС.

Тим часом у Брюсселі минулого тижня погодили основні призначення в структурах Євросоюзу. Так, посаду голови Європейської ради після Туска обійме прем’єр-міністра Бельгії Шарль Мішель. На посаду президента Єврокомісії погодили міністра оборони Німеччини Урсулу фон дер Ляєн, на посаду високого представника ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки - керівника МЗС Іспанії Жозепа Борреля. Ці кандидатури ще має затвердити новий склад Європарламенту.

Новим президентом Європарламенту обрали італійця Давіда-Марію Сассолі.