Зеленський з Туском понад півкілометра пройшли вглиб зони розведення у Станиці

Президент України Володимир Зеленський та президент Європейської ради Дональд Туск побували у районі ООС на ділянці розведення сил у Станиці Луганській.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

"Президент України Володимир Зеленський і президент Європейської ради Дональд Туск побували у районі розведення сил і засобів №1 в Станиці Луганській. Під час візиту високих гостей супроводжували начальник Генерального штабу — головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак, командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський та голова Державної прикордонної служби України Сергій Дайнеко", - йдеться в повідомленні.

Президент України та Президент Європейської ради відвідали район ООС / Фото: facebook.com/pressjfo.news

Зазначається, що на КПВВ "Станиця Луганська" Туск та Зеленський поспілкувалися з представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ та місцевими мешканцями. А також ознайомилися з гуманітарними проектами, що реалізуються за підтримки ЄС.

"На території КПВВ голова держави зробив зупинку, аби вшанувати пам'ять і покласти квіти до пам'ятного знаку українським воїнам, які загинули у боях з російськими окупантами", - додали в пресцентрі ООС.

Високим гостям також були представлені результати роботи груп розмінування: беззаперечні докази російської агресії у вигляді решток ворожих боєприпасів, знайдених піротехнічними групами.

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Також, Верховний головнокомандувач особисто перевірив нові позиції сил ООС на ділянці розведення.

"Висока делегація мала нагоду переконатися у тому, що українська сторона неухильно виконує міжнародні договори та пункти Мінських домовленостей", - зазначає пресцентр ООС.

Півкілометра за нульову позицію ЗСУ вглиб зони розведення / Фото: facebook.com/president.gov.ua

Як повідомили в Офісі Президента у Facebook, Зеленський з Туском понад півкілометра пройшли далі нульової позиції ЗСУ вглиб зони розведення.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні, 7 липня, Президент України Володимир Зеленський відвідав Одеську та Луганську області. На Луганщині він зустрівся з президентом Європейської ради Дональдом Туском.