Президент вручив Комарницькому посвідчення глави Луганської ОДА

Президент України Володимир Зеленський представив нового голову Луганської ОДА - Віталія Комарницького та вручив йому посвідчення очільника області.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

"Під час робочої поїздки до Луганської області, Президент України Володимир Зеленський представив нового голову Луганської обласної державної адміністрації Віталія Комарницького та вручив йому службове посвідчення очільника регіону", - йдеться у повідомленні.

Представляючи главу ОДА, Зеленський наголосив, що місією керівника області має стати знаходження можливостей для відбудови Луганщини.

«Для нашої країни важливий пріоритет – припинення війни. Паралельно з цим можна знаходити можливості та бажання, щоб відбудувати Донбас. Ми зараз пролітали з паном Дональдом Туском, бачили зруйновані будинки, відсутність доріг. Я думаю, що це не лише через війну, а й через те, що ніхто цим не займається. Я вас вітаю. На Вас у нас велика надія», – сказав Зеленський.

У свою чергу Комарницький подякував за довіру. Також він зазначив, що виконання поставлених завдань є реальним.

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«Я знаю настрій людей та проблеми, які є на Луганщині. Знаю, що тут люди хочуть працювати. Думаю, що завдання, які стоять перед Луганщиною, з вашою допомогою та допомогою міжнародних партнерів реальні для виконання. Потрібно менше говорити й більше працювати», – сказав Комарницький.

Віталію Комарницькому 55 років.

Народився в селі Трудолюбівка в Криму.

Правознавець, доктор юридичних наук, працював в управлінні внутрішніх справ Луганської області. Нині Комарницький - ректор Луганського університету внутрішніх справ імені Дідоренка, який після окупації Росією Луганська спочатку переїхав до Сум, а згодом - до Сєверодонецька.

За часів президентства Віктора Януковича був депутатом Луганської облради від фракції "Партія регіонів".