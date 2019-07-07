Зеленський призначить голову Одеської ОДА за тиждень

Президент Володимир Зеленський може призначити голову Одеської ОДА за тиждень.

Про це сам очільник держави сказав, відповідаючи на запитання журналіста Богдана Осінського під час свого візиту в Одесу 7 липня.

Відео Осінський розмістив на своїй сторінці у Facebook.

“За тиждень”, - відповів Зеленський щодо призначення губернатора області.

На уточнююче запитання — щодо зв’язків кандидата з партією “Родіна” - президент відповів, що такої інформації в нього немає.

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Нагадаємо, президент має намір призначити на посаду голови Одеської ОДА Андрія Андрейчикова — бізнесмена, директора ТОВ «Балкер», що займається демонтажем машин та устаткування. Він також має частку у підприємстві «Інтертелех», що пов’язана з оптовою торгівлею.

В Одесі через ймовірне призначення влаштували акцію протесту: учасники заявили, що Андрейчиков має спільний бізнес з проросійським депутатом Ігорем Марковим, який втік із країни, а також присутній серед засновників кілійської фірми «Мисливець-2007» разом із соратником Маркова Сергієм Кушніром, засудженим за спробу проросійського повстання бізнесменом Дмитром Черепом і екснардепом Олексієм Козаченком.