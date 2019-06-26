В Одесі протестують проти призначення нового голови ОДА
Про це повідомляє "Думська".
"Кілька десятків людей зібралися біля будівлі Одеської облдержадміністрації на проспекті Шевченка, протестуючи проти майбутнього призначення Андрія Андрейчикова губернатором", - йдеться у повідомленні.
Раніше видання повідомляло, що новий керівник області має спільний бізнес з проросійським депутатом Ігорем Марковим, який втік із країни, а також присутній серед засновників кілійської фірми «Мисливець-2007» разом із соратником Маркова Сергієм Кушніром, засудженим за спробу проросійського повстання бізнесменом Дмитром Черепом і екснардепом Олексієм Козаченком.
"Думська" наводить слова Андрейчикова про те, що він не знайомий з лідером проросійської партії «Родина» Ігорем Марковим. Що ж до Сергія Кушніра і Дмитра Черепа, то з ними він розділяє захоплення полюванням.
Як повідомляв Укрінформ, сьогодні Кабінет міністрів підтримав призначення восьми голів облдержадміністрацій, кандидатури яких були запропоновані Президентом України Володимиром Зеленським.
Фото: Думская