В Одесі протестують проти призначення нового голови ОДА

Під будівлею Одеської облдержадміністрації кілька десятків людей протестують проти призначення головою ОДА Андрія Андрейчикова.

Про це повідомляє "Думська".

"Кілька десятків людей зібралися біля будівлі Одеської облдержадміністрації на проспекті Шевченка, протестуючи проти майбутнього призначення Андрія Андрейчикова губернатором", - йдеться у повідомленні.

Раніше видання повідомляло, що новий керівник області має спільний бізнес з проросійським депутатом Ігорем Марковим, який втік із країни, а також присутній серед засновників кілійської фірми «Мисливець-2007» разом із соратником Маркова Сергієм Кушніром, засудженим за спробу проросійського повстання бізнесменом Дмитром Черепом і екснардепом Олексієм Козаченком.

"Думська" наводить слова Андрейчикова про те, що він не знайомий з лідером проросійської партії «Родина» Ігорем Марковим. Що ж до Сергія Кушніра і Дмитра Черепа, то з ними він розділяє захоплення полюванням.

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Як повідомляв Укрінформ, сьогодні Кабінет міністрів підтримав призначення восьми голів облдержадміністрацій, кандидатури яких були запропоновані Президентом України Володимиром Зеленським.

Фото: Думская