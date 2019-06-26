Зеленський змінив керівника Сумської ОДА

Зеленський змінив керівника Сумської ОДА

Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський змінив виконувача обов'язків голови Сумської обласної державної адміністрації.

Відповідні укази від 25 червня оприлюднені в середу на сайті глави держави.

Так, указом №455/2019 Зеленський увільнив Вадима Акпєрова від тимчасового виконання обов’язків голови Сумської ОДА.

Водночас іншим своїм указом №456/2019 Президент тимчасово поклав виконання обов’язків голови Сумської облдержадміністрації на Ірину Купрейчик.

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Як повідомляв Укрінформ, 11 червня Зеленський звільнив ряд голів обласних державних адміністрацій і призначив тимчасово виконуючих обов'язки. Зокрема, глава держави звільнив Миколу Клочка з посади голови Сумської обласної державної адміністрації, а тимчасове виконання обов'язків голови ОДА поклав на Вадима Акпєрова.

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