На Кабміні розглянуть кандидатури на посади вісьмох голів ОДА

“Сьогодні на засідання уряду від Адміністрації Президента будуть внесені наступні кандидатури на посади глав ОДА... Хто ці люди? Звідки? Яким чином стали кандидатами на зазначені посади? Які підводні камені їх призначень? Ризики? Бекграунд цих кандидатів?”, - написав Розенко.

У списку, який оприлюднив Розенко, зазначено 8 прізвищ.

Так, на посаду голови Донецької обласної державної адміністрації пропонується призначити Павла Кириленка; на посаду голови Луганської ОДА - Віталія Комарницького; на посаду голови Закарпатської ОДА — Ігоря Бондаренка; на посаду голови Львівської ОДА - Маркіяна Мальського; на посаду голови Київської ОДА - Михайла Бно-Айріяна.

Крім того, Андрія Андрейчикова пропонується призначити головою Одеської обласної державної адміністрації; Юрія Гусєва - головою Херсонської обласної державної адміністрації; Ігоря Шевченка - головою Черкаської обласної державної адміністрації.