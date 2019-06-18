Розенко про можливе призначення Комарницького головою Луганської ВЦА: Реванш не пройде

“Щодо намірів екс-регіоналів прорватися на посади глав обласних державних адміністрацій та поширення інформації щодо розгляду на завтрашньому засіданні уряду кандидатури Комарницького на посаду голови Луганської ВЦА... Коротко: реванш не пройде”, - заявив Розенко.

Водночас він наголосив, що ніколи не проголосує “за якісь мутні «шахматки», «договорняки» чи «міжсобойчики» призначень на посади глав ОДА”.

“Наполягаю на проведенні публічних конкурсів на здобуття відповідних посад із залученням провідних HR-агенств”, - зазначив Розенко.

Також він виступив за повну антикорупційну перевірку усіх кандидатів та попереднє оприлюднення їх прізвищ з метою суспільного обговорення, зокрема, і через використання соціальних мереж.

“Моя позиція не є новою... Востаннє я про це публічно заявив на останньому засіданні Кабінету міністрів України 12 червня цього року”, - додав віцепрем'єрміністр України.

Раніше деякі ЗМІ повідомляли, що до Кабінету міністрів України внесено кандидатуру на посаду голови Луганської військово-цивільної адміністрації, а саме - ректора Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О.Дідоренка Віталія Комарницького.