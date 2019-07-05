Нефьодова призначили главою Державної митної служби

Кабінет міністрів призначив Максима Нефьодова керівником Державної митної служби.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Є пропозиція підтримати кандидатуру Максима (Нефьодова - ред.) на призначення, і я з радістю підпишу рішення про призначення. Заперечень немає, рішення прийнято", - сказав Прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Прем'єр додав: "Я підтримував впровадження Prozorro, дерегуляцію. Точно так я буду підтримувати Нефьодова і команду, яку він сформує. Але мені потрібен результат. Білий бізнес має працювати з космічною швидкістю, а всі тіньові схеми мають бути ліквідовані на системному рівні. Ми можемо це зробити разом".

Як повідомляв Укрінформ, перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов переміг у конкурсі на посаду голови Державної митної служби.

Заступником міністра економічного розвитку і торгівлі України Нефьодов став у лютому 2015 року. У листопаді 2016 року його призначили першим заступником міністра. До приходу у відомство він був співкеруючим партнером фонду прямих інвестицій Icon Private Equity, очолював інвестиційно-банківський департамент Dragon Capital.