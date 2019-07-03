Нефьодов сподівається, що митникам дадуть зарплату "трішечки більшу" за 70 тисяч

"Ще не знаю. Сподіваюся, буде встановлена підвищена зарплата для всіх митників. Це не питання одного Максима Нефьодова. Якщо це не можна переглянути одночасно для всіх, то це потрібно робити поступово. Зарплати мають підвищуватися до ринкового рівня для кожної ланки працівників", - сказав Нефьодов та відповідаючи на питання, що за штатним розписом з преміями вона має становити 60-70 тис. грн, він зауважив, що трішечки більше.

Разом з тим він зазначив, що у державних структурах одразу визначити зарплату неможливо.

Як повідомляв Укрінформ, перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов переміг у конкурсі на посаду голови Державної митної служби.

Конкурс проводила Комісія з питань вищого корпусу державної служби, а саме рішення прийняли за результатами останнього етапу конкурсу — співбесіди.

Заступником міністра економічного розвитку і торгівлі України Нефьодов став у лютому 2015 року. У листопаді 2016 року його призначили першим заступником міністра. До приходу у відомство він був співкеруючим партнером фонду прямих інвестицій Icon Private Equity, очолював інвестиційно-банківський департамент Dragon Capital.