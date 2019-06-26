Гройсман сподівається, що Нефьодов реформує митницю

"Вітаю Максима Нефьодова із перемогою в кадровому конкурсі на посаду очільника Державної митної служби. Нам вдалось нарешті розблокувати перетворення митниці в прозору і сервісну службу, якому довго протидіяли. Сподіваюсь, тепер це перетворення буде втілено без затримок", - зазначив Гройсман.

Як повідомляв Укрінформ, Перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов переміг в конкурсі на посаду голови Державної митної служби.

Конкурс проводила Комісія з питань вищого корпусу державної служби, а саме рішення прийняли за результатами останнього етапу конкурсу — співбесіди.

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Заступником міністра економічного розвитку і торгівлі України Нефьодов став у лютому 2015 року. У листопаді 2016-го його призначили першим заступником міністра. До приходу у відомство він був співкеруючим партнером фонду прямих інвестицій Icon Private Equity, очолював інвестиційно-банківський департамент Dragon Capital.