Україна на Генасамблеї ООН засудила обстріл Ізраїлю з боку ХАМАС

Україна рішуче засуджує цільовий ракетний обстріл ізраїльської території терористичним рухом ХАМАС та іншими бойовиками в секторі Газа.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це йдеться в заяві української делегації на Генеральній Асамблеї ООН щодо ситуації на Близькому Сході, яку зачитав на засіданні ГА в четвер постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

«Ми рішуче засуджуємо ескалацію на Сході Єрусалиму, Газі та Західному березі та його околицях, яка призвела до численних жертв цивільного населення, серед яких жінки, молодь та діти. У зв'язку з цим Україна рішуче засуджує цільовий ракетний обстріл ізраїльської території ХАМАСом та іншими бойовиками в Газі. Також нас непокоїть повідомлення про запуск ракет із території Лівану та Сирії», - зауважив Кислиця.

Зазначається, що українська делегація визнає право Ізраїлю на самозахист та нагадує про заклик Президента України припинити ескалацію.

У заяві наголошується, що Ізраїль має право захищатися від масових ракетних обстрілів і що «усі сторони, проводячи воєнну операцію, мають вжити всіх необхідних запобіжних заходів, аби забезпечити захист цивільного населення, особливо жінок та дітей».

Україна глибоко стурбована повідомленням про те, що ХАМАС використовує цивільну інфраструктуру для своїх операцій, наголосив Кислиця.

Із урахуванням поточних подій у секторі Газа з населенням близько 2 млн осіб, більше як тисяча з яких є громадянами України, українська делегація закликає всі зацікавлені сторони надати негайний гуманітарний доступ та забезпечити вільне безперешкодне пересування допомоги, товарів і людей.

Україна, нагадав Кислиця, послідовно підтримує принцип урегулювання конфлікту на основі підходу «дві держави для двох народів», при якому Ізраїль і Палестина співіснують у мирі та безпеці.

За його словами, «Україна постійно і твердо захищає повагу до міжнародного права всіма і всюди, оскільки сама відчуває трагічні наслідки порушення його норм».

Як повідомляв Укрінформ, 20 травня Армія оборони Ізраїлю повідомила, що з сьомої години ранку з сектору Газа по Ізраїлю було випущено 299 ракет.

Уряд Ізраїлю за підсумками засідання ради безпеки Ізраїлю підтримав рішення про припинення збройного протистояння з рухом ХАМАС у секторі Газа. Очікується, що перемир'я розпочнеться у п'ятницю, 21 травня.

7 травня після завершення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати та сльозогінний газ.

Після цього бойовики організації ХАМАС, яка контролює сектор Газа, завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю. Повідомлялося про 10 загиблих унаслідок обстрілу.

Ізраїльські військово-повітряні сили завдали у відповідь авіаударів по цілях у секторі Газа.

За оцінкою ВООЗ, у секторі Газа загинули 222 особи, ще 6 046 осіб травмовані.