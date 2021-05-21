США поповнять ракетами ізраїльський «Залізний купол» - Байден

Сполучені Штати докладають зусиль для досягнення миру на Близькому Сході, але водночас підтримують право Ізраїлю на захист від ракетних атак.

Про це заявив президент США Джо Байден, передає власний кореспондент Укрінформу.

За словами американського лідера, з цією метою США поповнять ракетами ізраїльську систему «Залізний купол».

«Щойно я мав розмову з прем’єр-міністром Нетаньягу. Сьогодні я також говорив з президентом Єгипту аль-Сісі», - повідомив президент США. Він підкреслив, що в результаті була підтверджена готовність сторін до безумовного припинення бойових дій у регіоні.

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Водночас, за словами Байдена, у розмові з Нетаньягу він підтвердив, що США повною мірою «підтримують право Ізраїлю на самозахист від невибіркових ракетних ударів» з боку ХАМАС та інших угруповань у секторі Газа.

«Прем’єр-міністр (Нетаньягу – ред.) висловив вдячність за систему «Залізний купол», яку наші країни розробляли разом, і яка врятувала незлічені життя ізраїльських громадян… Я запевнив його зі свого боку в повній підтримці щодо поповнення ізраїльської системи «Залізний купол» для забезпечення оборони та безпеки в майбутньому», - підкреслив Байден.

Нагадаємо, «Залізний купол» - це мобільна всепогодна система протиракетної оборони, здатна перехоплювати та знищувати ракети, снаряди, БПЛА та літаки. Основне її призначення – захист цивільного населення. В Ізраїлі розгорнуто 10 таких батарей, які продемонстрували високу ефективність під час останніх масованих ракетних ударів ХАМАС та інших екстремістських угруповань.