США поповнять ракетами ізраїльський «Залізний купол» - Байден
Про це заявив президент США Джо Байден, передає власний кореспондент Укрінформу.
За словами американського лідера, з цією метою США поповнять ракетами ізраїльську систему «Залізний купол».
«Щойно я мав розмову з прем’єр-міністром Нетаньягу. Сьогодні я також говорив з президентом Єгипту аль-Сісі», - повідомив президент США. Він підкреслив, що в результаті була підтверджена готовність сторін до безумовного припинення бойових дій у регіоні.
Водночас, за словами Байдена, у розмові з Нетаньягу він підтвердив, що США повною мірою «підтримують право Ізраїлю на самозахист від невибіркових ракетних ударів» з боку ХАМАС та інших угруповань у секторі Газа.
«Прем’єр-міністр (Нетаньягу – ред.) висловив вдячність за систему «Залізний купол», яку наші країни розробляли разом, і яка врятувала незлічені життя ізраїльських громадян… Я запевнив його зі свого боку в повній підтримці щодо поповнення ізраїльської системи «Залізний купол» для забезпечення оборони та безпеки в майбутньому», - підкреслив Байден.
Нагадаємо, «Залізний купол» - це мобільна всепогодна система протиракетної оборони, здатна перехоплювати та знищувати ракети, снаряди, БПЛА та літаки. Основне її призначення – захист цивільного населення. В Ізраїлі розгорнуто 10 таких батарей, які продемонстрували високу ефективність під час останніх масованих ракетних ударів ХАМАС та інших екстремістських угруповань.