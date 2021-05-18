В Україні може зʼявитися протиракетна система на кшталт «Залізного купола»

Міністерство оборони України розглядає можливості придбання протиракетної системи на кшталт "Залізного купола".

Про це під час візиту на підприємство "Мотор Січ" сказав міністр оборони України Андрій Таран, передає кореспондент Укрінформу.

"Останні події, що відбуваються в Ізраїлі, довели необхідність наявності в країні протиракетної оборони. Хотів би зазначити, що "Залізний купол" - один із найкращих зразків протиракетної оборони, але це лише складова, одна зі складових частин протиракетної оборони. Ще минулого року ми розпочали певні дії щодо створення протиракетної оборони України. Розглядаємо можливості придбання чогось на кшталт "Залізного купола", - сказав Таран.

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Як повідомляв Укрінформ, сьогодні керівник АТ "Мотор Січ" В’ячеслав Богуслаєв заявив, що підприємство отримало сертифікат на виробництво металевих лопатей для вертолітного гвинта. Досі такі деталі виготовлялися в Китаї та РФ.