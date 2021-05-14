Таран назвав пріоритети оборонної реформи

Міністр оборони Андрій Таран заявляє, що створення нової інституційної моделі оборони України, що ґрунтується на принципах та практиках НАТО, є одним із пріоритетних завдань оборонної реформи.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу Міноборони, про це він сказав під час відеоконференції із групою іноземних стратегічних радників високого рівня DRAB.

«Під головуванням головного стратегічного радника від США генерал-лейтенанта (у відставці) Кіта Дейтона високопоставлені представники оборонних відомств держав-партнерів США, Великої Британії, Канади, ФРН, Республіки Польща та Литовської Республіки обговорили з міністром оборони України низку актуальних питань», - сказано в повідомленні.

Таран, зокрема, поінформував про безпекову ситуацію в Україні та навколо її кордонів і підтвердив прагнення України до врегулювання конфлікту мирним шляхом.

Учасники відеоконференції також обговорили хід реформування сектору оборони України та впровадження демократичного цивільного контролю над ЗСУ.

«Радниками було наголошено, що посилення процесу впровадження демократичної підзвітності та цивільного контролю у рамках підпорядкованості Збройних сил України Міністерству оборони є важливою передумовою членства України в НАТО», - ідеться в повідомленні.

Таран зазначив, що у Міноборони та Збройних силах України розпочато проведення комплексного функціонального огляду. «За його результатами буде унормовано повноваження ключових осіб сектору оборони держави», - додав він.

Радникам також була представлена інформація про досягнення у виконанні ініційованих раніше проєктів оборонної реформи. Своєю чергою, іноземні радники високо оцінили прогрес у процесі реалізації цілей оборонної реформи. Від імені урядів своїх країн вони висловили підтримку стратегічному курсу на набуття повноправного членства України в Організації Північноатлантичного договору і запевнили у подальшому сприянні зусиллям нашої держави на шляху реформ.

Таран подякував стратегічним радникам високого рівня за їх всебічну підтримку у наданні дорадчої допомоги у реалізації оборонної реформи.

Як повідомляв Укрінформ, 11 травня Президент Володимир Зеленський підписав указ «Про Річну національну програму під егідою Комісії Україна - НАТО на 2021 рік».

Фото: Міноборони