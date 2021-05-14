Таран назвав пріоритети оборонної реформи

Таран назвав пріоритети оборонної реформи

Укрінформ
Міністр оборони Андрій Таран заявляє, що створення нової інституційної моделі оборони України, що ґрунтується на принципах та практиках НАТО, є одним із пріоритетних завдань оборонної реформи.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу Міноборони, про це він сказав під час відеоконференції із групою іноземних стратегічних радників високого рівня DRAB.

«Під головуванням головного стратегічного радника від США генерал-лейтенанта (у відставці) Кіта Дейтона високопоставлені представники оборонних відомств держав-партнерів США, Великої Британії, Канади, ФРН, Республіки Польща та Литовської Республіки обговорили з міністром оборони України низку актуальних питань», - сказано в повідомленні.

Таран, зокрема, поінформував про безпекову ситуацію в Україні та навколо її кордонів і підтвердив прагнення України до врегулювання конфлікту мирним шляхом.

Учасники відеоконференції також обговорили хід реформування сектору оборони України та впровадження демократичного цивільного контролю над ЗСУ.

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«Радниками було наголошено, що посилення процесу впровадження демократичної підзвітності та цивільного контролю у рамках підпорядкованості Збройних сил України Міністерству оборони є важливою передумовою членства України в НАТО», - ідеться в повідомленні.

Таран зазначив, що у Міноборони та Збройних силах України розпочато проведення комплексного функціонального огляду. «За його результатами буде унормовано повноваження ключових осіб сектору оборони держави», - додав він.

Радникам також була представлена інформація про досягнення у виконанні ініційованих раніше проєктів оборонної реформи. Своєю чергою, іноземні радники високо оцінили прогрес у процесі реалізації цілей оборонної реформи. Від імені урядів своїх країн вони висловили підтримку стратегічному курсу на набуття повноправного членства України в Організації Північноатлантичного договору і запевнили у подальшому сприянні зусиллям нашої держави на шляху реформ.

Таран подякував стратегічним радникам високого рівня за їх всебічну підтримку у наданні дорадчої допомоги у реалізації оборонної реформи.

Як повідомляв Укрінформ, 11 травня Президент Володимир Зеленський підписав указ «Про Річну національну програму під егідою Комісії Україна - НАТО на 2021 рік».

Фото: Міноборони

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