Зеленський затвердив програму під егідою Комісії Україна — НАТО на 2021 рік

Президент України Володимир Зеленський підписав указ “Про Річну національну програму під егідою Комісії Україна — НАТО на 2021 рік”.

Як передає Укрінформ, відповідний указ №189/2021 від 11 травня опублікований на сайті глави держави.

"З метою забезпечення виконання пріоритетних завдань інтеграції України до Організації Північноатлантичного договору, домовленостей, досягнутих за підсумками засідання Комісії Україна — НАТО, та відповідно до пунктів 1, 3 і 17 частини першої статті 106 Конституції України постановляю затвердити Річну національну програму під егідою Комісії Україна — НАТО на 2021 рік (додається)”, - ідеться в повідомленні.

Згідно з указом, Кабінету Міністрів України доручено затвердити у 20-денний строк заходи з виконання Річної національної програми під егідою Комісії Україна — НАТО на 2021 рік та показники ефективності виконання Річної національної програми під егідою Комісії Україна — НАТО на 2021 рік.

Також уряд повинен забезпечувати регулярне інформування громадськості міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади за участю державних органів, залучених до виконання Річної національної програми під егідою Комісії Україна — НАТО на 2021 рік, органів місцевого самоврядування про хід та результати її виконання.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомляв Укрінформ, 11 травня міністр оборони Андрій Таран під час форуму «Україна 30. Безпека країни» наголосив, що наразі проводиться переозброєння збройних сил України, закуповується велика кількість військової сучасної техніки, яка обов’язково буде взаємосумісна з системами НАТО.