У Стратегії безпеки України немає тотальної мілітаризації - Таран

Стратегія воєнної безпеки передбачає всеохоплюючий підхід оборони України і є довгостроковим стратегічним документом, що розрахований на період до 10 років.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Безпека країни» заявив міністр оборони Андрій Таран.

Водночас, за його словами, Україна не ставить за мету досягти воєнний паритет з противником шляхом «тотальної мілітаризація» держави, адже це виснажливо для економіки.

«Ми свідомі тих загроз, які чекатимуть нас у найближче десятиліття, а тому вже закладаємо підвалини застосування превентивних дій та стійкого опору агресору на суші, на морі, у повітрі, інформаційному та кібер- просторах. Передбачається використання для відсічі агресії усього потенціалу держави, - як воєнного, так і політичного, економічного, міжнародно-правового, духовного, культурного. Тобто, ми не переслідуємо досягнення воєнного паритету з противником, а забезпечуємо готовність державних структур і потенціалу всього народу до протидії загрозам», - наголосив Таран, додавши, що воєнну безпеку держави забезпечить визначена у Стратегії воєнної безпеки всеохоплююча оборона України.

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Крім того, Таран заявив, що Україна не може вдаватись до мілітаризації держави, аби досягти воєнного паритету з РФ.

«Пріоритет надається застосуванню превентивних, асиметричних та непрямих дій для запобігання ескалації воєнного конфлікту, ширшому залученню до оборонних завдань цивільних інституцій та потужного руху опору», - пояснив міністр.

Він вважає, що дотримуючись таких умов, всеохоплююча оборона дозволить забезпечити постійну готовність державних структур, сил оборони, потенціалу всього народу до узгодженої спільної діяльності при відбитті нападу.

Таран також відзначив, що серед основних чинників, які наразі впливають на воєнну безпеку України, є руйнування системи міжнародної безпеки, посилення боротьби за ресурси, загострення конфліктів і поширення тероризму. На регіональному рівні Таран не виключає дестабілізацію ситуації на Балканах, у Балтійському і Чорноморському регіонах, на Кавказі та у Східній Європі внаслідок агресивних дій Російської Федерації.

Як підкреслив міністр, така зовнішня та воєнна політика Кремля загрожує національній безпеці України, державам Балтійсько-Чорноморського регіону, та може призвести до подальшої ескалації збройної агресії проти України і спровокувати міжнародний збройний конфлікт у Європі.

Глава оборонного відомства запевнив, що за результатами оцінки майбутнього безпекового середовища вже визначені ймовірні сценарії та варіанти застосування сил безпеки і оборони.

«У Стратегії нацбезпеки визначено й модель організації всеохоплюючої оборони. Вона передбачає завчасне планування та підготовку, розгортання тероборони, відсіч і стримування збройної агресії. Також застосування сил оборони, військового резерву, руху опору та всіх мобілізаційних ресурсів і, насамкінець, постконфліктне врегулювання», - повідомив Таран.

Він також відзначив, що чинна Стратегія національної безпеки України, на відміну від попередніх документів, визначає засади не лише планування оборони держави, а й розвитку сил оборони.

«Новий підхід оборонного планування враховує пріоритетність і ресурсні можливості держави у коротко-, середньо- та довгостроковій перспективах. Наразі першочерговий розвиток ведеться відносно восьми напрямів», - поінформував міністр.

Зокрема, планування оборони держави і розвиток сил оборони передбачають удосконалення системи управління військами і зброєю, розвиток військово-морських спроможностей, протиповітряної оборони, авіації, ракетних військ і артилерії, систем розвідки, безпілотних і роботизованих комплексів. Крім того, удосконалення систем мобілізації, територіальної оборони та руху опору.

Як повідомляв Укрінформ, 8 лютого Президент Володимир Зеленський дав старт великому суспільному діалогу в рамках відзначення 30-річчя Незалежності України, який включатиме 30 масштабних щотижневих форумів про життєво важливі для країни питання.