Ізраїль погодився на припинення вогню в секторі Газа

Уряд Ізраїлю підтримав рішення про припинення збройного протистояння з рухом ХАМАС у секторі Газа.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Times of Israel.

Зазначається, що рішення про припинення вогню було ухвалено урядом за підсумками засідання ради безпеки Ізраїлю.

Водночас поки що невідомо, коли саме почнеться перемир’я, вказує видання. Імовірно це станеться о 02:00 п'ятниці 21 травня.

Як повідомлялося, 7 травня після завершення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати та сльозогінний газ.

Після цього бойовики організації ХАМАС, яка контролює сектор Газа, завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю. Повідомлялося про 10 загиблих унаслідок обстрілу.

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Ізраїльські військово-повітряні сили завдали у відповідь авіаударів по цілях у секторі Газа.

За оцінкою ВООЗ, у секторі Газа загинули 222 особи, ще 6 046 дістали травми.