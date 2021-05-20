ХАМАС погодився на перемир'я з Ізраїлем

ХАМАС погодився на перемир'я з Ізраїлем

Укрінформ
Терористична група ХАМАС повідомила, що погоджується на припинення вогню з Ізраїлем з завтрашнього дня.

Як передає Укрінформ, про це інформує The Times of Israel.

Як повідомляє кореспондент BBC у секторі Газа Рашді Абуалуф, ізраїльський уряд планує погодитися на припинення вогню після сьогоднішнього засідання Ради безпеки.

Як повідомлялося, 7 травня після завершення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати та сльозогінний газ.

Читайте також: Україна чекає на «коридор безпеки» для евакуації громадян із сектору Газа

Після цього бойовики організації ХАМАС, яка контролює сектор Газа, завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю. Ізраїльські військово-повітряні сили завдали у відповідь авіаударів по цілях у секторі Газа. Ізраїль повідомив про 10 загиблих унаслідок обстрілу.

За оцінкою ВООЗ, у секторі Газа загинули 222 людини, ще 6 046 осіб отримали травми.

Видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела написало, що припинення вогню між Ізраїлем та бойовиками організації ХАМАС може почати діяти вже в п'ятницю, 21 травня.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-