Україна чекає на «коридор безпеки» для евакуації громадян із сектору Газа

Українців, які виявили бажання повернутися із сектору Газа, мали вже почати евакуйовувати, проте були порушені обіцянки щодо коридору безпеки до Єгипту.

Наразі триває очікування такого коридору, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в коментарі журналістам, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Вже ми мали розпочати евакуацію, але були порушені обіцянки щодо створення коридору безпеки. Тому ми зараз ведемо перемовини, щоб нам дали такий коридор, через який ми зможемо вивезти наших громадян у напрямку Єгипту і з Єгипту вони відлетять до України. Ми готові, єдине, що нас тримає, - це коридор безпеки”, - сказав Кулеба.

Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на засіданні уряду 19 травня заявив, що українців з сектору Газа планується евакуювати упродовж 48 годин.

Президент Володимир Зеленський доручив уряду, МЗС та іншим спеціальним службам організувати повернення понад ста українців з сектора Газа.

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7 травня після закінчення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі віруючі палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати і сльозогінний газ.

Бойовики організації ХАМАС, що контролює сектор Газа, здійснили масований ракетний обстріл Ізраїлю. У відповідь ізраїльські військово-повітряні сили завдали авіаудари по цілях в секторі Газа.

Фото: АА