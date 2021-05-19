Українців з сектора Газа планують евакуювати упродовж 48 годин – Кулеба

Українців, які виявили бажання повернутися з сектора Газа, планується евакуювати спеціальним рейсом з Єгипту упродовж 48 годин.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на засіданні уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Кулеба поінформував, що в секторі Газа наразі перебуває орієнтовно 1600 українців, з них 127 виявили бажання повернутися на Батьківщину. За його словами, по допомогу в евакуації звернулися також громадяни Молдови, Білорусі та двох країн ЄС.

Міністр повідомив, що посольство України в Ізраїлі вже склало списки тих, хто зацікавлений в евакуації, а МЗС домовилося з владою Ізраїлю та Палестинської Автономії про зелений коридор для евакуації,

«Ми вже відпрацювали організаційні питання з владою Єгипту і наразі на виконання доручення Президента України ухвалено рішення про здійснення такої евакуації у найкоротші терміни шляхом вивезення наших громадян з території сектора Газа на територію Єгипту та організації відповідного авіарейсу за рахунок коштів резервного фонду бюджету України. Якщо не станеться якихось форсмажарних подій у зв’язку із загострення конфлікту, то за нашими розрахунками, протягом 48 годин така евакуація відбудеться», - сказав Кулеба.

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Очільник МЗС також звернувся до уряду з проханням залучити кошти з резервного фонду на евакуацію наших земляків.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтримав цю пропозицію і дав протокольне доручення Міністерству внутрішніх справ разом з Міністерством закордонних справ, Міністерством інфраструктури, Міністерством фінансів підготувати проєкт урядового рішення про здійснення евакуації громадян України з сектора Газа коштом резервного фонду державного бюджету.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський доручив уряду, МЗС та іншим спеціальним службам організувати повернення на Батьківщину понад ста українців з сектора Газа.

7 травня після закінчення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі віруючі палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати і сльозогінний газ.

Бойовики організації ХАМАС, що контролює Сектор Гази, здійснили масований ракетний обстріл Ізраїлю. У відповідь ізраїльські військово-повітряні сили завдали авіаудари по цілях в секторі Газа.