Зеленський доручив організувати повернення українців із Сектора Гази – Подоляк

Президент Володимир Зеленський доручив уряду, МЗС та іншим спеціальним службам організувати повернення на Батьківщину понад ста українців з Сектора Гази.

Також низка інших держав попросили Україну допомогти повернути їхніх громадян, повідомив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк у коментарі, наданому Укрінформу.

«Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів та Прем'єру Денису Шмигалю організувати повернення українців з Сектору Газа. Як відомо, вже більше сотні українців виявили бажання повернутися до України з Сектору Газа, де триває ескалація збройного протистояння», - зазначив він.

Подоляк нагадав, що Україна вже звернулася до міжнародних організацій для надання логістичної допомоги в організації цього повернення. За його словами, перш за все, йдеться про необхідні повітряні коридори. Радник очільника ОП додав, що під час попередніх спалахів протистояння в цьому регіоні у 2012 та 2014 роках вже був досвід такої взаємодії - тоді наших співвітчизників вдалося евакуювати через територію Єгипту, зараз потрібно зробити аналогічні кроки.

«Немає жодного сумніву в тому, що наша держава завжди допомагає усім українцям. Де б у світі вони не опинились у надзвичайних обставинах та виявили бажання повернутися додому. Так буде і цього разу. Президент Володимир Зеленський доручив це організувати – уряду, прем'єру, міністерству закордонних справ та нашим спеціальним службам, якщо потрібне їхнє сприяння. Це обов’язок кожної цивілізованої країни – завжди рятувати своїх людей», - зауважив Подоляк.

Він закликав українців, які опинилися в зоні конфлікту та потребують допомоги і повернення додому, звернутися до найближчого дипломатичного представництва України будь-яким доступним способом.

Водночас Подоляк проінформував, що на сьогодні Україна має звернення від представників Молдови, Білорусі, Угорщини та Болгарії допомогти повернути громадян цих держав разом з українцями. За його даними, загалом йдеться про 53 особи.

У свою чергу Прем'єр-міністр Денис Шмигаль дав завдання Міністерству закордонних справ та Мінінфраструктури вжити невідкладних заходів задля евакуації українців із сектора Гази. "Уряд докладе максимум зусиль, аби надати допомогу українцям", - написав Шмигаль у Телеграмі.

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Як повідомляв Укрінформ, Міністерство закордонних справ звернулося до міжнародних організацій з проханням надати допомогу в організованому виїзді українських громадян із Сектора Гази, наразі опрацьовується можливість репатріації через територію Єгипту.

7 травня після закінчення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі віруючі палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати і сльозогінний газ.

Бойовики організації ХАМАС, що контролює Сектор Гази, здійснили масований ракетний обстріл Ізраїлю. У відповідь ізраїльські військово-повітряні сили завдали авіаудари по цілях в Секторі Гази.