МЗС просить міжнародні організації допомогти повернути українців із Сектора Гази
Про це Укрінформу повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.
Він нагадав, що наразі Сектор Гази хочуть залишити близько 120 українців, і запевнив, що Міністерство закордонних справ України відпрацьовує безпечні шляхи репатріації наших співвітчизників.
"У зв’язку із тривалими бойовими діями українська сторона звернулася до міжнародних організацій для надання допомоги в організованому виїзді наших громадян із анклаву. Як і в 2012 та 2014 роках, коли проводилися аналогічні заходи, нині опрацьовується можливість репатріації через територію Єгипту. Українські дипломати взаємодіють із єгипетською владою для отримання необхідних дозволів", - зазначив Ніколенко.
За словами речника МЗС, критично важливо, щоб у зоні конфлікту настав «режим тиші» для уможливлення цієї гуманітарної місії в максимально безпечних умовах.
Як повідомлялося, 7 травня після закінчення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі віруючі палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати і сльозогінний газ.
Бойовики організації ХАМАС, що контролює Сектор Гази, здійснили масований ракетний обстріл Ізраїлю. У відповідь ізраїльські військово-повітряні сили завдали авіаудари по цілях в Секторі Гази.