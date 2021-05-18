МЗС просить міжнародні організації допомогти повернути українців із Сектора Гази

Міністерство закордонних справ звернулося до міжнародних організацій з проханням надати допомогу в організованому виїзді українських громадян із Сектора Гази, наразі опрацьовується можливість репатріації через територію Єгипту.

Про це Укрінформу повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Він нагадав, що наразі Сектор Гази хочуть залишити близько 120 українців, і запевнив, що Міністерство закордонних справ України відпрацьовує безпечні шляхи репатріації наших співвітчизників.

"У зв’язку із тривалими бойовими діями українська сторона звернулася до міжнародних організацій для надання допомоги в організованому виїзді наших громадян із анклаву. Як і в 2012 та 2014 роках, коли проводилися аналогічні заходи, нині опрацьовується можливість репатріації через територію Єгипту. Українські дипломати взаємодіють із єгипетською владою для отримання необхідних дозволів", - зазначив Ніколенко.

За словами речника МЗС, критично важливо, щоб у зоні конфлікту настав «режим тиші» для уможливлення цієї гуманітарної місії в максимально безпечних умовах.

Як повідомлялося, 7 травня після закінчення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі віруючі палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати і сльозогінний газ.

Бойовики організації ХАМАС, що контролює Сектор Гази, здійснили масований ракетний обстріл Ізраїлю. У відповідь ізраїльські військово-повітряні сили завдали авіаудари по цілях в Секторі Гази.