Посольство в Ізраїлі вживає заходів для евакуації українців із сектора Газа

Посольство України в Ізраїлі разом з міжнародними партнерами вживає заходів для організації евакуації громадян нашої держави із сектора Газа.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Посольство України в державі Ізраїль.

У Посольстві зазначили, що Президент України Володимир Зеленський доручив уряду, Прем'єр-міністру, Міністерству закордонних справ і спеціальним службам організувати повернення громадян України з сектора Газа, де триває збройне протистояння.

“Наразі Посольством спільно з усіма причетними сторонами, а також нашими міжнародними партнерами вживаються заходи, направлені на організацію евакуації громадян України з сектора Газа”, - йдеться в повідомленні.

Громадянам України, які опинилися в зоні конфлікту, а також потребують допомоги у поверненні додому, необхідно звернутися до відділення Посольства України в державі Ізраїль при Палестинській Національній Адміністрації за телефоном: +972-59-969-95-61 або на електронну пошту pm_ps@mfa.gov.ua.

Як повідомлялося, МЗС звернулося до міжнародних організацій з проханням надати допомогу в організованому виїзді українських громадян із сектора Газа, наразі опрацьовується можливість репатріації через територію Єгипту.

7 травня після закінчення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі віряни-палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати та сльозогінний газ.

Бойовики організації ХАМАС, що контролює сектор Газа, вчинили масований ракетний обстріл Ізраїлю. У відповідь ізраїльські військово-повітряні сили завдали авіаударів по цілях в секторі Газа.