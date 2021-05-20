Ізраїль заявляє про ліквідацію більш як 200 палестинських бойовиків

Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію більш як 200 палестинських бойовиків ХАМАСу та "Ісламського джихаду".

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Newsru.co.il.

Як наголошується, в четвер, 20 травня, міністерство охорони здоров'я в секторі Газа, контрольоване ХАМАСом, повідомило, що з початку останньої конфронтації (10 травня) жертвами дій ізраїльських військових стали 230 жителів сектора, близько 1710 отримали поранення. Серед убитих, за твердженням палестинської сторони, 56 неповнолітніх і 39 жінок.

Всіх убитих і поранених у звіті міністерства охорони здоров'я Гази називають "мирними жителями" або "цивільними особами". Судячи з наданих даних, майже половина убитих - жінки і діти.

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Як пише видання, ця інформація суперечить даним, опублікованим пресслужбою Армії оборони Ізраїлю, яка ще вранці 18 травня повідомляла про приблизно 160 убитих в Газі бойовиків (130 - ХАМАСу, 30 - "Ісламського джихаду"). За дві доби, що минули відтоді, в результаті атак ЦАХАЛу були вбиті десятки бойовиків. Загальна кількість убитих бойовиків, за даними ЦАХАЛу, понад 200.

Не виключено, що міністерство охорони здоров'я Гази не тільки перекручує відомості про загиблих, але й приховує дані про убитих бойовиків, йдеться у повідомленні.

У ЦАХАЛі наголошують, що 15-20% ракет, випущених терористами з Гази, падають на території сектора. За оцінкою ізраїльських військових, жертвами таких "помилкових" запусків у секторі Газа стали десятки мирних громадян.

Як повідомлялося, 7 травня після завершення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати і сльозогінний газ. Після цього бойовики організації ХАМАС, яка контролює сектор Газа, завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю. Ізраїльські військово-повітряні сили завдали у відповідь авіаударів по цілях у секторі Газа. Ізраїль повідомив про 10 загиблих унаслідок обстрілу. За оцінкою ВООЗ, в секторі Газа загинули 222 людини, ще 6 046 осіб отримали травми.

Видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела написало, що припинення вогню між Ізраїлем і бойовиками організації ХАМАС може почати діяти вже в п'ятницю, 21 травня.