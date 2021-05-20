Ізраїль заявляє про ліквідацію більш як 200 палестинських бойовиків

Ізраїль заявляє про ліквідацію більш як 200 палестинських бойовиків

Укрінформ
Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію більш як 200 палестинських бойовиків ХАМАСу та "Ісламського джихаду".

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Newsru.co.il. 

Як наголошується, в четвер, 20 травня, міністерство охорони здоров'я в секторі Газа, контрольоване ХАМАСом, повідомило, що з початку останньої конфронтації (10 травня) жертвами дій ізраїльських військових стали 230 жителів сектора, близько 1710 отримали поранення. Серед убитих, за твердженням палестинської сторони, 56 неповнолітніх і 39 жінок.

Всіх убитих і поранених у звіті міністерства охорони здоров'я Гази називають "мирними жителями" або "цивільними особами". Судячи з наданих даних, майже половина убитих - жінки і діти.

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Як пише видання, ця інформація суперечить даним, опублікованим пресслужбою Армії оборони Ізраїлю, яка ще вранці 18 травня повідомляла про приблизно 160 убитих в Газі бойовиків (130 - ХАМАСу, 30 - "Ісламського джихаду"). За дві доби, що минули відтоді, в результаті атак ЦАХАЛу були вбиті десятки бойовиків. Загальна кількість убитих бойовиків, за даними ЦАХАЛу, понад 200.

Не виключено, що міністерство охорони здоров'я Гази не тільки перекручує відомості про загиблих, але й приховує дані про убитих бойовиків, йдеться у повідомленні.

У ЦАХАЛі наголошують, що 15-20% ракет, випущених терористами з Гази, падають на території сектора. За оцінкою ізраїльських військових, жертвами таких "помилкових" запусків у секторі Газа стали десятки мирних громадян.

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Як повідомлялося, 7 травня після завершення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати і сльозогінний газ. Після цього бойовики організації ХАМАС, яка контролює сектор Газа, завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю. Ізраїльські військово-повітряні сили завдали у відповідь авіаударів по цілях у секторі Газа. Ізраїль повідомив про 10 загиблих унаслідок обстрілу. За оцінкою ВООЗ, в секторі Газа загинули 222 людини, ще 6 046 осіб отримали травми.

Видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела написало, що припинення вогню між Ізраїлем і бойовиками організації ХАМАС може почати діяти вже в п'ятницю, 21 травня.

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