Блінкен вирушить з візитом до Ізраїлю – Держдепартамент

Державний секретар США Ентоні Блінкен найближчими днями планує здійснити поїздку на Близький Схід, аби провести зустрічі зі сторонами палестино-ізраїльського конфлікту.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Держдепартаменту США за результатами двох розмов, які Ентоні Блінкен провів у четвер з главою МЗС Ізраїлю Габі Ашкеназі, передає Укрінформ.

«Міністр закордонних справ (Ашкеназі – ред.) привітав заплановану поїздку держсекретаря Блінкена до регіону, де глава Держдепу зустрінеться з ізраїльськими, палестинськими та регіональними колегами, щоб обговорити зусилля задля створення кращого майбутнього для ізраїльтян і палестинців», - заявили в Держдепі.

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Повідомляється, що глава американського відомства привітав рішення сторін палестино-ізраїльського конфлікту про припинення вогню.

«Обидва лідери висловили вдячність за посередницькі зусилля Єгипту. Держсекретар зазначив, що він надалі залишатиметься в тісному контакті зі своїм єгипетським колегою й іншими зацікавленими сторонами в регіоні», - зазначили в американському відомстві.

Як повідомляв Укрінформ, після різкого загострення конфлікту між Ізраїлем та палестинським угрупованням ХАМАС, який супроводжувався масованими ракетними обстрілами, сторони домовились про припинення вогню.

Фото: U.S. Department of State