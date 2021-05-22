У Києві за добу - 298 випадків коронавірусу, десятеро хворих померли

У Києві за минулу добу, 21 травня, 298 осіб захворіли на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці написав столичний міський голова Віталій Кличко.

"Плюс 298 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 204 078)", - зазначив Кличко.

За його інформацією, захворіли 171 жінка від 18 до 87 років, 103 чоловіки від 18 до 86 років, 13 дівчаток від 18 днів до 17 років та 11 хлопчиків від 7 місяців до 17 років.

За минулу добу у Києві зафіксували 10 летальних випадків від вірусу (загалом 5004), 33 хворих на коронавірус госпіталізовані, ушпиталені також 126 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Одужали від хвороби 1934 киян (загалом 142 201).

Кличко додав, що найбільше випадків захворювання виявили в Солом'янському (93), Святошинському (56) та в Дніпровському (33) районах.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу зареєстровано 4 606 випадків зараження коронавірусом.