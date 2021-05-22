Потрібно об'єднувати зусилля задля закупівлі вакцини проти COVID-19 - Кличко

Київський міський голова Віталій Кличко закликав об'єднувати зусилля для закупівлі вакцини проти COVID-19 для України.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це Кличко розповів у програмі “Свобода Слова Савіка Шустера”.

"Сьогодні вкрай важливо об'єднувати зусилля перед тими викликами, які в нас є. І однозначно в сьогоднішній день є виклик боротьби із коронавірусом, і в цьому напрямку ми повинні об'єднувати зусилля, допомагати один одному. В країні створений ковідний фонд, ми розуміємо, що в бюджені недостатньо грошей, що багато викликів і черги стоять навіть в розвинених країнах, як Німеччина, Австрія, Франції. У них також зрив постачання вакцини", - зазначив Кличко.

Мер вкотре наголосив, що Київ готовий закупити вакцину проти COVID-19.

"І в цьому напрямку, коли місто також дає свої гроші, більш того я використовую свої зв'язки для того, щоб отримати вакцину - це добре і це повинно підтримуватися, бо це спільне завдання розв'язувати цю проблему. Але я знаю, що ця заява, що місто Київ готовий закупити (вакцину - ред.) дратує деяких людей, тому що вони розглядають це питання в політичній площині", - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, Київська міська рада підтримала рішення про виділення 140 мільйонів гривень із міського бюджету на вакцинацію киян.

Раніше Кличко анонсував контракт на закупівлю 1 мільйона доз COVID-вакцини.