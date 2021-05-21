CoronaVac почнуть розвозити по регіонах 24 травня: кого щепитимуть

Ще 500 тис. доз вакцини CoronaVac/Sinovac пройшли лабконтроль та розподілені по регіонах.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«500 тис. доз вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech, які прибули в Україну 30 квітня 2021 року, пройшли лабораторний контроль, були розподілені по регіонах України, куди їх почнуть розвозити 24 травня», - зазначили у відомстві.

Відповідно до рішення Оперативного штабу Міністерства охорони здоров’я з вакцинокерованих інфекцій CoronaVac з цієї партії використають для щеплення військовослужбовців Збройних сил України, працівників патрульної поліції, Національної гвардії, Державної міграційної служби. Вакцинують також військовослужбовців Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, працівників органів прокуратури та паливно-енергетичного комплексу.

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Щеплення отримають члени офіційних делегацій на участь у XXIV зимових Олімпійських та XIII зимових Паралімпійських іграх, що відбудуться у лютому 2022 року в м. Пекіні, та у XXIV Дефлімпійських іграх, що відбудуться у травні 2022 року в Бразилії, а також працівники санаторно-курортних закладів. На вакцину можуть розраховувати громадяни України, які перебувають на тимчасово окупованих територіях (пріоритетно віком від 65 років, вакцинують пункти щеплення Донецької, Луганської, Херсонської областей, розташовані на підконтрольній Уряду України території).

Крім того, ще 500 тис. доз вакцини CoronaVac, які прибули до Києва 9 травня, зараз проходять лабораторний контроль.

Відповідно до чинного законодавства, вакцини підлягають обов’язковому аналізу в лабораторії з контролю якості медичних імунобіологічних препаратів Державного експертного центру Міністерства охорони здоров’я.

CoronaVac - це інактивована вакцина, яка містить у своєму складі неактивний, “вбитий” вірус. Організм реагує на нього та виробляє імунітет. Вакцина надійшла до України в однодозних флаконах. Для повної імунізації від COVID-19 потрібно дві дози, інтервал введення яких складає 28 днів.

Як повідомлялося, загалом Україна законтрактувала 1,9 млн цієї вакцини, з яких 1,2 млн вже отримала.