У ЗСУ за минулу добу — 21 випадок коронавірусу

У Збройних силах України (ЗСУ) за минулу добу, 21 травня, на COVID-19 захворіла 21 особа, наразі хворих на коронавірус 228.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє командування Медсил ЗСУ.

"За минулу добу зареєстровано 21 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них до закладу охорони здоров’я госпіталізовано 4 особи", - зазначається у повідомленні.

Всього за час пандемії одужало 24 780 осіб.

На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебувають 83 особи.

Також повідомляється про ще один летальний випадок у ЗСУ внаслідок коронавірусу. Відтак усього з початку пандемії від коронавірусу померли 92 військовослужбовці.

Від початку вакцинальної кампанії у ЗСУ 52 296 осіб отримали 1 дозу вакцини. З них 3 289 військових медиків. Повторно провакциновано 334 особи. За минулу добу проти COVID-19 щеплено 247 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні минулої доби зареєстровано 4 606 випадків зараження коронавірусом.