Україна не збирається купувати Sputnik V, хто б не очолював МОЗ - Немчінов

Позиція влади після відставки Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я є незмінною: Україна не закуповуватиме російську вакцину проти коронавірусу.

Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов під час спілкування з громадянами на Обозреватель ТВ, передає кореспондент Укрінформу.

«Ні, однозначно. Не розглядається, не обговорюється, не буде», - сказав Немчінов, відповідаючи на запитання про те, чи може влада змінити свою думку з цього приводу.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов неодноразово заявляв про те, що Україна не закуповуватиме російський препарат від коронавірусу, адже ця вакцина не пройшла всіх стадій клінічних випробувань.

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Як повідомляв Укрінформ, 18 травня на позачерговому засіданні Верховна Рада звільнила Степанова з посади міністра охорони здоров'я. Він очолював МОЗ з 30 березня 2020 року.

Верховна Рада 20 травня призначила головного санітарного лікаря Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров'я.