Україна не збирається купувати Sputnik V, хто б не очолював МОЗ - Немчінов
Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов під час спілкування з громадянами на Обозреватель ТВ, передає кореспондент Укрінформу.
«Ні, однозначно. Не розглядається, не обговорюється, не буде», - сказав Немчінов, відповідаючи на запитання про те, чи може влада змінити свою думку з цього приводу.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов неодноразово заявляв про те, що Україна не закуповуватиме російський препарат від коронавірусу, адже ця вакцина не пройшла всіх стадій клінічних випробувань.
Як повідомляв Укрінформ, 18 травня на позачерговому засіданні Верховна Рада звільнила Степанова з посади міністра охорони здоров'я. Він очолював МОЗ з 30 березня 2020 року.
Верховна Рада 20 травня призначила головного санітарного лікаря Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров'я.