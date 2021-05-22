В Україні за добу - 4 606 випадків коронавірусу

В Україні минулої доби зареєстровано 4 606 випадків зараження коронавірусом.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Станом на 22 травня в Україні зафіксовано 4 606 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 269, медпрацівників – 108)", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, за минулу добу госпіталізовано 1 665 осіб, водночас одужало 12 586 людей. Летальних випадків зареєстровано 178.

Загалом від початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіло 2 179 988 особи, з них одужали 1 941 625, 49 279 летальних випадків.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (438), Харківській (371), Львівській (344), Донецькій (334) та Київській (303) областях.

21 травня в Україні від коронавірусу вакциновано 17 583 особи.

Загалом від початку вакцинальної кампанії в країні щеплено 977 011 осіб, із них отримали вже дві дози – 72 302 особи.

Щеплення проводилось 300 мобільними бригадами з імунізації та 336 пунктами щеплення.