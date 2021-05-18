У Києві за добу - 425 випадків коронавірусу, дев'ятеро хворих померли

У Києві виявили за минулу добу 425 випадків коронавірусу. Померли дев'ятеро хворих.

Як передає Укрінформ, про це мер Києва Віталій Кличко написав у Фейсбуці.

«425 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 9 людей. Загалом за період пандемії в місті 4959 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 202 417», – повідомив Кличко.

Захворіли: 241 жінка віком від 18 до 92 років і 160 чоловіків віком від 18 до 101 року. А також 12 дівчаток від 1 до 16 років та 12 хлопчиків від 4 до 16 років.

До лікарень столиці госпіталізували 58 хворих на коронавірус, а також 163 пацієнти з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужала минулої доби 681 особа. Загалом коронавірус подолали 133 077 жителів столиці.

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«Найбільше випадків захворювання виявили в Голосіївському районі - 89, у Солом‘янському - 72 та в Святошинському районі - 68 випадків», – зазначив Кличко.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 17 травня, зафіксували 4 095 нових випадків COVID-19. Померли 285 осіб.