«Слуги народу» у Київраді вимагають розслідування «грандіозного обкрадання кожного киянина»

Фракція партії "Слуга народу" у Київській міській раді підтримує зусилля правоохоронців, спрямовані на викриття імовірних корупційних схем в органах столичної влади та на комунальних підприємствах Києва, і наполягає на всебічному прозорому розслідуванні.

Про це йдеться у заяві фракції, опублікований у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

«Фракція політичної партії "Слуга народу" у Київській міській раді вітає зусилля фіскальних та правоохоронних органів, спрямовані на встановлення імовірних масштабних схем розкрадання бюджетних коштів, а звичайною мовою - грандіозного обкрадання кожного киянина, яке здійснювалось довго, системно і безсоромно за участю майже усіх структурних підрозділів виконавчого органу Київміськради – КМДА», - ідеться у заяві.

У фракції зазначили, що, за даними прокуратури, через дії Київзеленбуду місто зазнало збитків на суму 30 млн грн; Департамент земельних ресурсів КМДА звинувачується у недоотриманні 19,5 млн грн; Спецжитлофонд – у збитках в 10,5 млн грн; Київміськсвітло – у збитках в 12 млн грн; Київавтодор нібито «у змові з фіктивними підприємствами вкрав у міста 18 млн грн».

Крім того, зауважили у фракції СН, за даними прокуратури, на Подільському мосту кияни нібито втратили 9 млн грн, а діяльність Департаменту соцполітики КМДА, ймовірно, спричинила збитки у 13,5 млн грн на договорах про закупівлю медичних виробів.

«Ми наполягаємо на всебічному, повному, а головне - прозорому розслідуванні усіх епізодів, обставин і подій, які містять ознаки правопорушень і злочинів. Окремо наголошуємо на важливості встановлення усіх учасників, конкретних осіб, у тому числі посадовців та притягнення їх до відповідальності за скоєне», - наголосили у фракції СН у Київраді, запевнивши, що нададуть усю можливу допомогу, аби зупинити корупцію.

Як повідомляв Укрінформ, 12 травня у Києві проводилися обшуки на комунальному підприємстві «Київміськсвітло», у корпорації «Київавтодор».

Прокуратура проводила також обшуки у підрядника будівництва Подільського мостового переходу через Дніпро та у Департаменті соцполітики КМДА.

13 травня відбуваються обшуки у Департаменті містобудування та архітектури КМДА.

Київський міський голова Віталій Кличко вважає обшуки в столичних комунальних підприємствах тиском на місцеву владу, а також особисто на нього.

Фото: Фейсбук