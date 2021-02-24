Київ готується отримати понад 42 тисячі доз COVID-вакцини

Київ 24 лютого отримає 42 600 доз вакцини Oxford/AstraZeneca (Covishield) для проведення імунізації проти COVID-19.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявила директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург.

«Сьогодні столиця повинна отримати 42 600 доз вакцини Oxford/AstraZeneca (Covishield). Київ готовий до старту проведення вакцинації проти COVID-19. І для цього проведено низку організаційних заходів», - сказала вона.

За словами чиновниці, у столиці створено 15 мобільних бригад з імунізації.

«Медики мобільних бригад пройшли навчання відповідно на національному рівні з питань вакцинації з імунізації від COVID-19 вакцинами від Pfizer/BioNTech та AstraZeneca», - зазначила вона.

Гінзбург запевнила, що підготовлено 120 тимчасових пунктів вакцинації в закладах охорони здоров’я та інтернатах, 120 додаткових стаціонарних пунктів вакцинації від COVID-19 на базі ЦПМСД міста, верифіковані списки медичних працівників, які отримають щеплення в першу чергу.

Триває активна підготовка до вакцинації літніх людей (85+). Лікарі співпрацюють зі своїми пацієнтами цих вікових груп та складають списки охочих щепитися, поінформувала директорка Департаменту охорони здоров’я.

Водночас, як зазначив в. о. першого заступника голови КМДА, керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Валентин Мондриївський, відповідно до програми МОЗ, першими під процедуру масової вакцинації потрапляють медики.

Він зауважив, що вакцинація є добровільною та безоплатною.

За словами Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, вакцинація від коронавірусу в Україні стартує 24 лютого.

Як повідомляв Укрінформ, 22 лютого 2021 року Міністерство охорони здоров'я України в Україні зареєструвало вакцину проти COVID-19 Oxford/AstraZeneca для екстреного медичного застосування.

Вакцина Oxford/AstraZeneca, що виробляється на потужностях Serum Institute (Індія), має локальну (торговельну) назву Covishield. Цю вакцину для екстреного застосування вже схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я, також дозвіл на її використання дали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

AstraZeneca — це векторна вакцина, яку розробив Оксфордський університет та британсько-шведська компанія AstraZeneca. Для повної імунізації потрібні дві дози з інтервалом 28 днів. Вакцина може зберігатися до шести місяців при температурі від +2 до +8 С.

У вівторок, 23 лютого в Україну було доставлено 500 тис. доз вакцини Oxford/AstraZeneca (Covishield), закуплену за кошти державного бюджету. Закупівля була проведена через британську закупівельну агенцію Crown Agents.

Загалом за державний кошт Україна має закупити 12 млн доз вакцини Oxford/AstraZeneca та NovaVax.

Також міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що досягнуто домовленості з Serum Institute про постачання в Україну додаткових 5 млн доз вакцини від коронавірусної хвороби NovaVax.

Окрім цього, Україна має отримати від глобальної ініціативи COVAX від 8 до 16 млн доз вакцини проти COVID-19. На початку березня очікується поставка 117 тис. доз вакцини Pfizer, також очікується постачання від 2,2 до 3,7 млн доз вакцин Oxford/AstraZeneca у І–ІІ кварталі 2021 року.

Наприкінці 2020 року Україна уклала угоду про постачання 1,9 млн доз вакцини китайського виробника Sinovak. Закупівля буде проведена державним коштом через АТ «Лекхім».