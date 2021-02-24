Американські виробники COVID-вакцин готові в березні реалізувати 240 мільйонів доз

Три фармацевтичні компанії США – Pfizer, Moderna та Johnso &Johnson – планують до кінця березня виробити 240 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу.

Про це повідомляє CNN за результатами слухань у профільному підкомітеті Палати представників, передає Укрінформ.

«Pfizer і Moderna – дві компанії, вакцини яких від COVID-19 уже мають дозвіл на екстрене використання в США, пообіцяли надати загалом 220 мільйонів доз, доступних для відвантаження до кінця березня», - йдеться в повідомленні.

Компанія Johnson&Johnson, яка очікує відповідного дозволу від американського регулятора, у той самий термін готова виробити 20 мільйонів доз препарату.

Зазначається, що вакцини американських виробників планується розподілити спочатку в США, після чого можливі їх поставки за кордон.

«Якщо цього тижня ми отримаємо дозвіл на екстрене використання (вакцини – ред.), ми сподіваємось, що зробимо свій внесок у якнайшвидше припинення цієї пандемії», - заявив під час слухань віцепрезидент з медичних питань J&J Річард Нетлз.

За його словами, компанія вже зараз готова відвантажити майже 4 мільйони доз.

Як повідомлялося, у Палаті представників США відбулися слухання за участі керівників американських компаній, залучених до виробництва вакцини проти COVID-19, а також представників AstraZeneca та Novavax.