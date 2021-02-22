Загиблих від COVID-19 у Штатах вже більше, ніж втрат у війнах ХХ століття

Від COVID-19 на території США загинуло понад 502 тисяч осіб, що більше, ніж Штати втратили у трьох великих війнах минулого сторіччя.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише TMZ.

“Порівняймо цифри: в Другій світовій війні загинула 291 тисяча американців, у в’єтнамській війні - 47 434, а на полях бою Корейської війни - 33 739”, - йдеться у матеріалі.

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При цьому в США упродовж останніх днів щодня щеплення від COVID-19 отримує півтора мільйона людей.

“Попри щеплення, деякі лікарі та науковці очікують на нову руйнівну хвилю смертей через дуже заразні штами”, - наголошує видання.

Як відомо, США посідають перше місце у світі за кількістю смертей від COVID-19. На другому місці - Бразилія, де недуга забрала понад 246 тисяч життів, а на третьому - Індія зі 156 тисячами смертей.

Фото: АА