В Японії почали продавати тести для виявлення коронавірусу на предметах
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Kyodo News.
Йдеться в тому числі про поверхні ручок, дверей, клавіатур і моніторів персональних комп'ютерів та інших приладів.
Сам новий набір виготовлений зі спеціального концентрату й реагенту, при використанні якого потрібно просто протерти поверхню предмета ватною паличкою та помістити її в ємність з сольовим розчином.
За словами розробників тестових наборів, реагенти дозволять визначити наявність коронавірусу за допомогою ПЛР-тесту приблизно за 100 хвилин.
Кожен набір може провести до 100 тестів, а вартість одного екземпляра дорівнює 2,8 тис. дол. США. Компанія планує щороку продавати по одній тисячі наборів щороку.
Згідно з дослідженням Національного інституту охорони здоров’я США, коронавірус може залишатися на пластикових поверхнях до 72 годин, на поверхнях зі сталі - до 48 годин, а на картоні - до однієї доби.
Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах розробили робота, який здатний опрацювати 20 тис. тестів на коронавірус за день.