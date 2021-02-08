В Японії почали продавати тести для виявлення коронавірусу на предметах

Японська компанія Shimadzu Corp першою в світі розпочала продаж тестових наборів для виявлення коронавірусної інфекції (COVID-19) на неживих поверхнях.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Kyodo News.

Йдеться в тому числі про поверхні ручок, дверей, клавіатур і моніторів персональних комп'ютерів та інших приладів.

Сам новий набір виготовлений зі спеціального концентрату й реагенту, при використанні якого потрібно просто протерти поверхню предмета ватною паличкою та помістити її в ємність з сольовим розчином.

За словами розробників тестових наборів, реагенти дозволять визначити наявність коронавірусу за допомогою ПЛР-тесту приблизно за 100 хвилин.

Кожен набір може провести до 100 тестів, а вартість одного екземпляра дорівнює 2,8 тис. дол. США. Компанія планує щороку продавати по одній тисячі наборів щороку.

Читайте також: МОК опублікував правила проведення Олімпіади у Токіо на тлі пандемії

Згідно з дослідженням Національного інституту охорони здоров’я США, коронавірус може залишатися на пластикових поверхнях до 72 годин, на поверхнях зі сталі - до 48 годин, а на картоні - до однієї доби.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах розробили робота, який здатний опрацювати 20 тис. тестів на коронавірус за день.