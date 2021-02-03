МОК опублікував правила проведення Олімпіади у Токіо на тлі пандемії

Міжнародний олімпійський комітет, Міжнародний паралімпійський комітет і оргкомітет “Токіо-2020” опублікували першу версію правил проведення Олімпійських і Паралімпійських ігор в Японії, що пройдуть влітку

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті МОК.

"Здоров’я та безпека кожного на Олімпійських та Паралімпійських іграх у Токіо 2020 - наш головний пріоритет. У кожного з нас є своя роль. Ось чому був створений цей посібник з правилами, які зроблять кожного з нас надійним, безпечним та активним учасником Ігор. Для всіх учасників Ігор існуватимуть певні умови та обмеження, які потребують гнучкості та розуміння. На цьому етапі ми надаємо основні вказівки, але, природно, ще не маємо остаточних деталей. Оновлення будуть опубліковані навесні, і вони за необхідності можуть змінитися ближче до Ігор", - заявив виконавчий директор Олімпійських ігор МОК Крістоф Дубі.

Серед основних вимог – тестування на COVID-19 перед прильотом та відльотом, обмеження зовнішніх контактів за 14 днів до вильоту до Японії, використання додатку для відстеження самопочуття та контактів під час Олімпіади. Організатори також вживатимуть заходи щодо виявлення, ізоляції та лікування потенційних хворих на час змагань.

Крім цього, правила включають обмеження кількості часу, проведеного спортсменами в Олімпійському селищі та за його межами, пересування між об’єктами Ігор, а також систему перевірки на COVID-19 як спортсменів, так і персоналу, що працює на змаганнях.

Учасникам радять уникати фізичного контакту з оточуючими, включаючи рукостискання, дотримуватися дистанції від одного метра між собою. Спортсменам не можна відвідувати змагання в якості глядачів, а для уболівальників на трибунах діятиме заборона на гасла та оплески.

Стосовно вакцинації від коронавірусу у МОК зазначили, що щеплення спортсменів вітаються, однак не є обов’язковим для участі в Іграх.

Оновлення правил з детальною інформацією очікується у квітні та червні.

Як повідомлялося, Олімпійські ігри в Токіо відбудуться з 23 липня по 8 серпня нинішнього року. Паралімпійські ігри пройдуть з 24 серпня по 5 вересня.

Фото: olympic.org.