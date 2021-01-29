Японія проведе Олімпіаду цього літа - прем'єр

Олімпійські ігри відбудуться в Токіо у 2021 році. Вони мають вселити людству надію на тлі глобальної пандемії хвороби COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це під час виступу на Всесвітньому економічному форумі заявив голова уряду Японії Йосіхіде Суга, інформує Reuters.

"Японія проведе Олімпіаду та Паралімпіаду у Токіо цього літа. Я твердо маю намір провести Ігри. Вони дадуть світу надію та сміливість", - зазначив японський прем'єр.

"Підготовка (до проведення змагань - ред.) йде за планом", - додав Суга.

Як повідомлялося, Олімпійські ігри в Токіо мали пройти влітку 2020 року, але їх перенесли на 2021-й через пандемію коронавірусу. Уряд Японії розглядає можливість проведення літніх Олімпійських ігор у Токіо без глядачів.