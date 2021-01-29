В Японії вирішили не ув’язнювати хворих на COVID-19 за відмову від госпіталізації

Японія відмовилася від ідеї ув’язнювати інфікованих COVID-19 людей за незгоду на госпіталізацію.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише Сіньхуа.

“План запровадити тюремні терміни для хворих на COVID-19 японців, які відмовляються від госпіталізації, не був ухвалений правлячою та опозиційною партіями на тлі критики, що пропоноване покарання - надто суворе”, - йдеться у матеріалі.

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Зазначається, що відхиленими законодавчими змінами пропонувалося дозволити позбавляти інфікованих COVID-19 волі терміном до року й накладати на них штраф у розмірі 1 млн єн (близько 9,5 тис. дол. США) в разі відмови від госпіталізації.

Натомість владі й опозиції вдалося дійти згоди й домовитися про запровадження штрафів у 500 тис. єн (приблизно 4 750 дол. США) за відмову від госпіталізації та в 300 тис. єн - за порушення вимог органів охорони здоров’я.

Додамо, що наразі у Японії залишається понад 60 тис. активних випадків перебігу COVID-19. Від початку пандемії недуга забрала 5 361 життя.